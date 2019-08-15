Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотеке

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Третий крупнейший банк Дании Jyske Bank первым в мире введет отрицательную ставку по ипотечным кредитам.
Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Банк также стал первым в стране, объявившим о введении отрицательных вкладов по депозитам.
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит. Так что, хотя они должны будут делать ежемесячные выплаты по кредиту, всякий раз их задолженность будет сокращаться на сумму больше той, что они вносят, объяснил экономист банка Миккель Хёг.
Отрицательные ставки по депозитам возможны по индивидуальным соглашениям за вклады объемом свыше 7,5 млн датских крон ($1,1 млн). По умолчанию с 1 декабря такая ставка составит -0,6%.
Центробанк Дании в 2012 году установил базовую процентную ставку ниже нуля, сейчас она составляет минус 0,65% годовых. В Jyske Bank объяснили, что могут выходить на рынок и привлекать средства у институциональных инвесторов по отрицательной ставке, поэтому они могут перенести такое предложение и на своих клиентов.
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