В Китае стартовала доставка беспилотными авто

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Беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G появился на дорогах города Нанкина.
Компания розничной торговли Suning Commerce Group использует аппарат высотой всего полметра для преодоления так называемого «Последнего километра» в розничной торговле.
По словам разработчиков, самоходные характеристики автомобиля позволяют ему проезжать светофоры самостоятельно и на высокой скорости. Автомобиль со средней нормальной рабочей скоростью 8 км/ч может развивать максимальную скорость до 15 км/ч. Он также способен обнаруживать препятствия на расстоянии 100 метров и их избегать.
Когда автомобиль сталкивается с проблемой или останавливается в течение длительного времени, фоновая платформа будет напоминать технику о необходимости принять ручное управление.
«Мы можем вручную отогнать автомобиль с дороги и переключиться обратно в режим без водителя после решения проблемы», – заявил разработчик.
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