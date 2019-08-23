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В Китае стартовала доставка беспилотными авто

В Китае стартовала доставка беспилотными авто

Беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G появился на дорогах города Нанкина.

Компания розничной торговли Suning Commerce Group использует аппарат высотой всего полметра для преодоления так называемого «Последнего километра» в розничной торговле.

По словам разработчиков, самоходные характеристики автомобиля позволяют ему проезжать светофоры самостоятельно и на высокой скорости. Автомобиль со средней нормальной рабочей скоростью 8 км/ч может развивать максимальную скорость до 15 км/ч. Он также способен обнаруживать препятствия на расстоянии 100 метров и их избегать.

Когда автомобиль сталкивается с проблемой или останавливается в течение длительного времени, фоновая платформа будет напоминать технику о необходимости принять ручное управление.

«Мы можем вручную отогнать автомобиль с дороги и переключиться обратно в режим без водителя после решения проблемы», – заявил разработчик.

По материалам НВ
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