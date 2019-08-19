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Назван лучший смартфон 2019-2020 годов

Назван лучший смартфон 2019-2020 годов

Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association, EISA) представила список лучших мобильных устройств за 2019-2020 годы. Лучшим смартфоном признали детище многострадальной Huawei.

А именно модель P30 Pro. Устройства китайской компании уже второй год подряд занимают почётное место. В прошлый раз лучшим смартфоном стал P20 Pro.

Самым продвинутым смартфоном признали OnePlus 7 Pro. Звание лучшей покупки года отдали Xiaomi Redmi Note 7. Ещё один продукт Huawei победил в номинации лучший LifeStyle-смартфон — Honor 20 Pro.

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Также ассоциация назвала лучшие беспроводные наушники (JBL Reflect Flow), лучшие наушники с шумоподавлением (Sony WH-1000XM3), лучшую портативную колонку (LG XBOOM GO PK7) и лучшую колонку для вечеринок (JBL PartyBox 100). Напомним, ранее был назван лучший смартфон 2018 года.

По материалам bigmir.net
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