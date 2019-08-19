Когда ГФС имеет право ликвидировать предприятие

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Предпринимательская деятельность прекращается на основании решения суда.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Налоговым кодексом определено, что контролирующие органы имеют право в случаях, установленных законом, обращаться в суд о прекращении юридического лица и прекращении физическим лицом – предпринимателем предпринимательской деятельности и / или о признании недействительными учредительных документов субъектов хозяйствования.
Право обращаться в суд о вынесении судебного решения относительно:
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