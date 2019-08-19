Когда ГФС имеет право ликвидировать предприятие

Предпринимательская деятельность прекращается на основании решения суда.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Налоговым кодексом определено, что контролирующие органы имеют право в случаях, установленных законом, обращаться в суд о прекращении юридического лица и прекращении физическим лицом – предпринимателем предпринимательской деятельности и / или о признании недействительными учредительных документов субъектов хозяйствования.

Право обращаться в суд о вынесении судебного решения относительно:

прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц; предпринимателей;

отмены государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;