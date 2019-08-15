В "Нафтогазе" назвали сумму долга "Газпрома" перед Украиной

Пока распространялась информация о долге Украины перед Россией в $3,7 млрд, “Нафтогаз” решил напомнить обо всех ее долгах.

Об этом сообщается на странице “Нафтогаза” в Facebook.

“Только мы требуем от России $5,2 млрд возмещения за захваченные активы в Крыму. А это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ”, – отмечается в сообщении.

“Нафтогаз” напомнил, что рассмотрение дела арбитражем перешло к заключительному этапу – определение суммы компенсации, и просит Суд обязать Россию выплатить $5,2 млрд.

Сообщается также, что государственная компания Кремля Газпром является крупнейшим должником Нафтогаза.

“Газпром должен нам уже более $2,84 млрд. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на $12 млрд”, – пишут в “Нафтогазе”.