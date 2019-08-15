Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и Укрзализныцю

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Большие госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.
Такое заявление сделал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник Президента Владимира Зеленского Олег Устенков в интервью “Радио НВ”.
«Как можно попытаться сдвинуть наше судно с той мели, на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики… Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз и Укрзализныцю. Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта… должны просто уйти», – отметил он.
По мнению Устенко, Укрспирт “должен быть полностью приватизирован”. Он добавил, что в ГПЗКУ «смысловой нагрузки в принципе не существует».
Советник Зеленского считает, что Укрзализныцю нужно разделить и продать, оставив в руках государства «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса».
«Я не воспринимаю все эти разговоры, что “не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся внизу пике экономического цикла”. Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше: ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?» – заявил Устенко.
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