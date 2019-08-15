Bosch анонсировала 3D-приборную панель для авто

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Читабельность показаний на приборной панели автомобиля очень важна для безопасности, и по мнению компании Bosch, она станет лучше в трехмерном формате.
Эволюция приборной панели протекала постепенно. От полного отсутствия до неосвещенных приборов, показания с которых нельзя было прочитать ночью. А подсветка воспринималась революцией. В последнее время на панели прописались цветные дисплеи, способные демонстрировать любую информацию.
Теперь Bosch разработала технологию, которая сможет подавать информацию в формате 3D. В компании называют систему пассивной 3D-технологией.
Созданные изображения «висят» перед экраном на разной глубине, и их видно под разными углами. По словам представителей Bosch, такие приборные панели станут стандартом через пять-десять лет.
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