Bosch анонсировала 3D-приборную панель для авто

Читабельность показаний на приборной панели автомобиля очень важна для безопасности, и по мнению компании Bosch, она станет лучше в трехмерном формате.

Эволюция приборной панели протекала постепенно. От полного отсутствия до неосвещенных приборов, показания с которых нельзя было прочитать ночью. А подсветка воспринималась революцией. В последнее время на панели прописались цветные дисплеи, способные демонстрировать любую информацию.

Теперь Bosch разработала технологию, которая сможет подавать информацию в формате 3D. В компании называют систему пассивной 3D-технологией.

Созданные изображения «висят» перед экраном на разной глубине, и их видно под разными углами. По словам представителей Bosch, такие приборные панели станут стандартом через пять-десять лет.