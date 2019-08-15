0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Bosch анонсировала 3D-приборную панель для авто

Bosch анонсировала 3D-приборную панель для авто

Читабельность показаний на приборной панели автомобиля очень важна для безопасности, и по мнению компании Bosch, она станет лучше в трехмерном формате.

Эволюция приборной панели протекала постепенно. От полного отсутствия до неосвещенных приборов, показания с которых нельзя было прочитать ночью. А подсветка воспринималась революцией. В последнее время на панели прописались цветные дисплеи, способные демонстрировать любую информацию.

Теперь Bosch разработала технологию, которая сможет подавать информацию в формате 3D. В компании называют систему пассивной 3D-технологией.

Созданные изображения «висят» перед экраном на разной глубине, и их видно под разными углами. По словам представителей Bosch, такие приборные панели станут стандартом через пять-десять лет.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.