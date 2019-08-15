Huawei внедряет 5G-технологии в Греции на фоне торговой войны США и Китая

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В то время как продолжается торговая война между США и Китаем, а Великобритания всё ещё оценивает, насколько активно Huawei может участвовать в создании 5G-сетей страны, китайский технологический гигант уже внедряет свои технологии в других странах Европы.
Одним из примеров является Греция, где пилотные проекты могли бы помочь Huawei выйти на рынки Юго-Восточной Европы.
Недавно китайская телекоммуникационная компания запустила тестирование 5G-сетей в рамках двух пилотных проектов в столице Греции Афинах и в приморском городе Каламата.
В Каламате пилотный проект Huawei осуществляется вместе с местным оператором Wind Hellas. Благодаря этой инициативе Каламата стал первым городом в Греции, испытавшим потенциал 5G-сетей.
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