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Huawei внедряет 5G-технологии в Греции на фоне торговой войны США и Китая

Huawei внедряет 5G-технологии в Греции на фоне торговой войны США и Китая

В то время как продолжается торговая война между США и Китаем, а Великобритания всё ещё оценивает, насколько активно Huawei может участвовать в создании 5G-сетей страны, китайский технологический гигант уже внедряет свои технологии в других странах Европы.

Одним из примеров является Греция, где пилотные проекты могли бы помочь Huawei выйти на рынки Юго-Восточной Европы.

Недавно китайская телекоммуникационная компания запустила тестирование 5G-сетей в рамках двух пилотных проектов в столице Греции Афинах и в приморском городе Каламата.

В Каламате пилотный проект Huawei осуществляется вместе с местным оператором Wind Hellas. Благодаря этой инициативе Каламата стал первым городом в Греции, испытавшим потенциал 5G-сетей.

По материалам 3dnews.ru
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