Ольга Нос: капитальный ремонт дорог. Как распределяют средства

Кабинет Министров Украины отчитывается, что в стране уже несколько лет происходит обновление инфраструктурных объектов, в частности, дорог. Действительно, мы видим, что в последние годы на многих дорогах продолжаются ремонтные работы. Однако распределение средств на ремонт – неравномерное.

Так, в 2018 году Винницкая САД заключила договоров с подрядчиками на сумму 2,5 млрд грн, а Херсонская – на 0,3 млрд грн. Аналогичная ситуация наблюдается в каждой области по дорогам местного значения.



Источник: http://portal.costukraine.org/zviti/

Кроме того, есть большая диспропорция в распределении средств по видам ремонтов. Так, по дорогам государственного значения количество капитальных ремонтов дорог – значительно меньше, чем текущих: 3 млрд грн против 26 млрд грн на текущие средние ремонты в 2018 году по всем областным службах автомобильных дорог.



Источник: http://portal.costukraine.org/zviti/

Как же происходит планирование на местах, и почему на одних территориях ремонтируют больше, чем на других?

При планировании закупок распорядители местных бюджетов собирают информацию от граждан и органов местного самоуправления. На основе этой информации и на основе собственных обследований формируется перечень дорог, которые планируют ремонтировать в следующем году.

Перечень утверждают, и в следующем году указанные в нем дороги ремонтируют в зависимости от имеющегося финансирования. В идеальном случае перечень на следующий год готовят в середине текущего года. Потому что процесс утверждения требует много времени.

Что делать органам местного самоуправления, чтобы дороги, которые проходят по их территории, попали в план работ?

Главное – вовремя подать заявку. Если ОТГ, районные администрации или населенные пункты, на территории которых проходят дороги местного значения, подали соответствующие заявки в январе, то, скорее всего, в текущем году они ремонта не дождутся. Исключение возможно только для мелкого ремонта по устранению выбоин, которые представляют аварийную угрозу для водителей. Такие недостатки должны быть устранены в течение нескольких дней после обращения. Поэтому здесь как никогда уместна пословица «готовь сани летом».

То есть местным властм, если они стремятся отремонтировать дороги, стоит заранее позаботиться об их обследовании собственными силами и своевременном направлении обращения в Службу автомобильных дорог или в Областную госадминистрацию (в зависимости от того, кто является балансодержателем дороги) с указанием выявленных недостатков и просьбой включить участок в перечень дорог, подлежащих ремонту в следующем году.



Что делать местным властям, если у государственной администрации или у службы дорог не хватает денег на ремонт определенной дороги?

В случае, когда нужны средства в бюджете ОТГ, района или населенного пункта, органы местного самоуправления могут предложить балансосодержателю софинансирование ремонта участка. Даже если это 99% стоимости. Сообщить о том, что вы (орган местной власти) готовы к софинансированию, стоит заранее, еще до того, как перечни объектов подадут на утверждение.

Вид ремонта: капитальный или текущий? Может, реконструкция? Можно ли повлиять на этапе назначения вида ремонта?

Есть случаи, когда вроде недавно отремонтированная дорога уже имеет колеи, трещины и выбоины. Одной из причин этого может быть неправильно назначенный вид ремонта. Именно поэтому важно знать, наличие каких недостатков может означать недостаточную несущую способность основания дорожной одежды, насыпи или грунтового основания. Потому что, согласно действующим нормам (п 5.1 ГБН Г.1-218-182: 2011), именно недостаточная прочность дорожной конструкции (дорожная одежда и земляное полотно) является критерием для выбора капитального ремонта. Недостатки, которые свидетельствуют о недостаточной опорной способности основания дорожной одежды, насыпи или грунтового основания, перечислены в ВСН В.2.3-218-186-2004 (Таблица 2.4).

Если при обследовании дороги вы обнаружили недостатки, которые указывают на необходимость капитального ремонта, – обязательно укажите это в обращении со ссылкой на нормативные документы!

Вид ремонта определяет балансодержатель после собственного обследования. Лучшее решение для органов самоуправления – направить на такое обследование также своего представителя. Такое взаимодействие поможет максимально правильно определить необходимый вид ремонта.

Що еще можно сделать?

Конечно, написанием обращения и общим с инженером осмотром дороги работа не заканчивается. Для того чтобы добиться ремонта, да еще и качественного, лидерам общин нужно изрядно потрудиться: лоббировать интересы общины через депутатов областных советов и/или депутатов-мажоритарщиков по округу, следить за продвижением процесса, привлечь общество к контролю качества ремонта и многое другое.

Пошаговая инструкция для органов местного самоуправления – в инфографике:

Ольга Нос, ОО «Трипольский край», региональный координатор CoST Ukraine