Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников

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Работники сферы металлургии и изготовления металлических изделий имеют заработную плату больше, чем в общем в промышленности: зарплата более 36% рабочих составляет более 15 тыс. грн, в то время как в области промышленности такую сумму получают только 22,1%.
По данным Госстата, зарплаты работников сферы металлургии и металлоизготовления в конце второго квартала 2019 распределяются так:
В тот же период заработные выплаты работников отрасли промышленности распределились так:
Размер средней заработной платы в металлургии в I полугодии этого года увеличился на 25,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2018) до 13 тыс. грн. Тогда же зарплаты промышленников выросли на 24,4% – до 11,2 тыс. грн.
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