0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников

Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников

Работники сферы металлургии и изготовления металлических изделий имеют заработную плату больше, чем в общем в промышленности: зарплата более 36% рабочих составляет более 15 тыс. грн, в то время как в области промышленности такую сумму получают только 22,1%.

По данным Госстата, зарплаты работников сферы металлургии и металлоизготовления в конце второго квартала 2019 распределяются так:

  • До 8 тыс. грн – 28,6%
  • 8-10 тыс. грн – 9,2%;
  • 10-12 тыс. грн – 10,3%;
  • 12-15 тыс. Грн – 15,3%;
  • 15-20 тыс. грн – 18,1%;
  • более 20 тыс. грн – 18,5%.

В тот же период заработные выплаты работников отрасли промышленности распределились так:

  • до 8 тыс. грн – 42,8%
  • 8-10 тыс. грн – 11,8%;
  • 10-12 тыс. грн – 10,7%;
  • 12-15 тыс. грн – 12,6%;
  • 15-20 тыс. грн – 10,9%;
  • более 20 тыс. грн – 11,2%.

Размер средней заработной платы в металлургии в I полугодии этого года увеличился на 25,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2018) до 13 тыс. грн. Тогда же зарплаты промышленников выросли на 24,4% – до 11,2 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.