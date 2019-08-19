Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников

Работники сферы металлургии и изготовления металлических изделий имеют заработную плату больше, чем в общем в промышленности: зарплата более 36% рабочих составляет более 15 тыс. грн, в то время как в области промышленности такую сумму получают только 22,1%.

По данным Госстата, зарплаты работников сферы металлургии и металлоизготовления в конце второго квартала 2019 распределяются так:

До 8 тыс. грн – 28,6%

8-10 тыс. грн – 9,2%;

10-12 тыс. грн – 10,3%;

12-15 тыс. Грн – 15,3%;

15-20 тыс. грн – 18,1%;

более 20 тыс. грн – 18,5%.

В тот же период заработные выплаты работников отрасли промышленности распределились так:

до 8 тыс. грн – 42,8%

8-10 тыс. грн – 11,8%;

10-12 тыс. грн – 10,7%;

12-15 тыс. грн – 12,6%;

15-20 тыс. грн – 10,9%;

более 20 тыс. грн – 11,2%.

Размер средней заработной платы в металлургии в I полугодии этого года увеличился на 25,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2018) до 13 тыс. грн. Тогда же зарплаты промышленников выросли на 24,4% – до 11,2 тыс. грн.