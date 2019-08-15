Укрепление гривны способствовало уменьшению государственного долга - Пацкан (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.
“По итогам первого полугодия ситуация с выполнением государственного бюджета неплохая. Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн”, – написал Пацкан.
Однако он отметил, что существуют и определенные риски.
“Да, правительство за полгода распределило уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату зарплаты шахтерам. Принятие таких решений усиливает риски нехватки средств резервного фонда на непредвиденные расходы, прежде всего ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций”, – отметил Пацкан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве6 ч. назад - 1635 11
КГГА признала незаконными 15 строек в КиевеВчера, 16:10 - 2572 10
93% акций Укртелекома арестованы за долги перед ОщадбанкомВчера, 15:17 - 839 7
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 11020 5
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман2 ч. назад - 416 3
Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всегоВчера, 14:00 - 16569 1
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 11020 5
Налог на недвижимость: когда и сколько нужно заплатитьВчера, 16:00 - 9475 1
КГГА признала незаконными 15 строек в КиевеВчера, 16:10 - 2572 10
Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"Вчера, 17:01 - 2127 2
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 474
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1834 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8516 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1338
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1724