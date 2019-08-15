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Укрепление гривны способствовало уменьшению государственного долга - Пацкан (инфографика)

Укрепление гривны способствовало уменьшению государственного долга - Пацкан (инфографика)

Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

“По итогам первого полугодия ситуация с выполнением государственного бюджета неплохая. Укрепление гривны привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн”, – написал Пацкан.

Однако он отметил, что существуют и определенные риски.

“Да, правительство за полгода распределило уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату зарплаты шахтерам. Принятие таких решений усиливает риски нехватки средств резервного фонда на непредвиденные расходы, прежде всего ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций”, – отметил Пацкан.

По материалам Finance.UA
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