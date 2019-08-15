Компания Nissan рассекретила свой обновленный кроссовер Juke

Компания Nissan частично рассекретила свой обновленный кроссовер Juke, который должен войти в серию со стоимостью от $22 тысяч.

Журналисты издания WhatCar даже протестовали авто.

В отчете говорится, что рестайлинговый Juke был в камуфляже, но представители японской марки намекнули, что новая модель получила черты концептов GT-R 2020 Vision Gran Turismo и кроссовера Gripz.

Также известно, что тестовая модель была оборудована трехцилиндровым бензиновым двигателем на 1,0-литр с турбонаддувом. Его мощность составляет 115 л. с. и 180 Нм крутящего момента.

Кроме того, Juke может появиться с дизельным мотором и гибридной силовой установкой. По словам представителей издания, в Nissan не отрицают такую ​​возможность. Гибридное будущее авто подтверждает еще и то, что Renault уже подтвердил, что будет гибридный плагин Captur.

По словам журналистов, внутри тоже много изменений – уже в базовой комплектации кроссовер получит мультимедийную систему с сенсорным экраном и отделочные материалы улучшенного качества. В топовой версии появятся три различных пакета персонализации, которые включают контрастную строчку и элементы из алькантары.

Впервые Juke получит регулировку руля по высоте и вылету. Благодаря повышенной на 106 миллиметров колесной базе, в салоне теперь могут с комфортом разместиться четыре взрослых человека. Кроме того, увеличился объем багажника от 354 до 422 литров.

Официальный дебют новинки запланирован на 3 сентября 2019 года.