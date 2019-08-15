В НБУ посчитали банки, увеличившие уставные капиталы

За последние 2,5 года более 55 банков увеличили свои уставные капиталы. Дополнительно они наполнили их на 35,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

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Отмечается, что проще увеличить уставный капитал для банков путем капитализации за счет прибыли. Хотя этот способ является простым, пока он не способен покрыть потребность в капитале для всех банков, поскольку некоторые из них остаются убыточными.

Собственные средства акционеров являются самым распространенным способом увеличения капиталов банков как по количеству банков, которые им воспользовались (46% от всех согласованных пакетов документов), так и по суммам взносов (55% или 19,3 млрд грн).

В НБУ отмечают, что тщательно изучают источники средств акционеров, которые вносятся в уставный капитал банков. Регулятор может оценивать не только имущественное положение акционера, но и имущественное положение лиц, операции с которыми сформировали доход, за счет которого увеличивается капитал.