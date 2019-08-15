В НБУ посчитали банки, увеличившие уставные капиталы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За последние 2,5 года более 55 банков увеличили свои уставные капиталы. Дополнительно они наполнили их на 35,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
Читайте также: Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен
Отмечается, что проще увеличить уставный капитал для банков путем капитализации за счет прибыли. Хотя этот способ является простым, пока он не способен покрыть потребность в капитале для всех банков, поскольку некоторые из них остаются убыточными.
Собственные средства акционеров являются самым распространенным способом увеличения капиталов банков как по количеству банков, которые им воспользовались (46% от всех согласованных пакетов документов), так и по суммам взносов (55% или 19,3 млрд грн).
В НБУ отмечают, что тщательно изучают источники средств акционеров, которые вносятся в уставный капитал банков. Регулятор может оценивать не только имущественное положение акционера, но и имущественное положение лиц, операции с которыми сформировали доход, за счет которого увеличивается капитал.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве6 ч. назад - 1635 11
КГГА признала незаконными 15 строек в КиевеВчера, 16:10 - 2572 10
93% акций Укртелекома арестованы за долги перед ОщадбанкомВчера, 15:17 - 839 7
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 11020 5
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман2 ч. назад - 416 3
Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всегоВчера, 14:00 - 16569 1
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 11020 5
Налог на недвижимость: когда и сколько нужно заплатитьВчера, 16:00 - 9475 1
КГГА признала незаконными 15 строек в КиевеВчера, 16:10 - 2572 10
Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"Вчера, 17:01 - 2127 2
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 475
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1835 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8516 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1338
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1725