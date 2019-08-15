Киев лидирует по переоборудованию автомобилей на газ

С начала 2019 года больше всего переоборудовали транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО) в Киеве – более 7 тысяч.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 года по 8 августа 2019 года больше всего переоборудовали транспортных средств для работы на газовом топливе в Киеве – 7472.

Также в Донецкой области зарегистрировано 7064 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе. В Днепропетровской области – 6570, Киевской области – 5625, Запорожской области – 5454 и Полтавской области – 4784.

Наименьшее количество зарегистрированных переоборудованных транспортных средств для работы на ГБО в АР Крым и городе Севастополь – 20. В Закарпатской области – 731 и Черновицкой области – 1097.