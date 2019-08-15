Межбанк: вторник обещает быть удачным для нацвалюты

Вторник на валютном рынке пройдет гораздо более динамично по сравнению с вчерашним днем. Основные мотиваторы поведения участников межбанка сохранятся, но статистика операций вырастет. Итак, вот что повлияет на курс 20 августа:

1) Пиковый день бюджетных платежей у клиентов. Сроки фактически вышли, и тем компаниям, кто еще не рассчитался с государством, очень нужна гривна для закрытия своих долгов по налогам. Они будут активно продавать валюту, что сработает в пользу гривны;

2) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Сегодня состоится очередной аукцион по размещению гривневых облигаций, и те нерезиденты, кто в нем участвуют — продолжат заводить и продавать валюту под эти операции. Это также сработает в пользу укрепления гривны. Правда, часть гривны эти же нерезиденты и другие участники аукциона получат за счет погашения ранее выпущенных облигаций, так что очень уж огромного наплыва валюты с их стороны “Минфин” не ожидает.

3) Активизация клиентов перед предстоящими скоро трехдневными выходными. Компании будут ускоряться в части расчетов по своей текущей деятельности, чтобы завершить основные операции не позднее среды-четверга. В пятницу уже активной работы не будет. Это простимулирует рост объемов валютных сделок в период 20-22 августа.

В пользу нацвалюты сработает и падение корсчетов банков. Они снизились сразу на 9,5 млрд гривен – до 43,3 млрд на утро 20 августа. Такое падение ликвидности в банках связано с перечислениями клиентами своих налоговых платежей на счета Госказначейства. Ощущается дефицит гривны, что также сработает в пользу нацвалюты на валютном межбанке.

Спекулянты продолжат работать «в две стороны». А при излишке предложения доллара на торгах — мы увидим НБУ с его выкупом через Matching.

За счет эффекта дней бюджетных проплат у клиентов и проведения аукциона по размещению ОВГЗ – мы сегодня прогнозируем рост объемов торгов в пределах до 410 млн долларов при совершении до 520- 560 сделок и коридор по доллару 25,05-25,20 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,12 / 25,15

евро – 27,87 / 27,88

российский рубль – 0,375/ 0, 376

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