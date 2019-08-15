Доля "Газпрома" на рынке газа ЕС снизилась впервые за 4 года

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Два крупнейших поставщика природного газа в Европу, норвежский Equinor и российский “Газпром”, потеряли свои доли рынка впервые как минимум за четыре года на фоне утроение импорта сжиженного природного газа (СПГ) за последние 10 лет месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
Импорт СПГ в Европу подскочил на фоне более низкого, чем ожидалось, спотового спроса со стороны Азии, в частности из-за чего европейские цены на газ упали до 10-летних минимумов.
Доля СПГ среди поставляемого в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 с 5% за тот же период 2017-2018 годов.
Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% – это многолетний минимум, показывают подсчеты Refinitiv.
Доля “Газпрома” снизилась на 1%, до 32%. Но это было первое снижение с 2014-2015 гг., когда “Газпром” пострадал из-за низкого спроса на газ в Европе.
Доля СПГ из США, который доставили в северо-западную Европу, составляла 2% от общего количества поставок газа в регион.
Несмотря на потерю доли рынка, общий экспорт природного газа в Европу увеличился, поскольку регион импортировал на 9% больше газа с октября по август по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.
“Наибольшая часть прироста, которую мы наблюдаем в текущем году по поставкам из России, приходится на Словакию и Чехию – страны, которые не имеют прямого доступа к СПГ, и которым нужно подготовить хранилища на случай, если транзит через Украину остановится с января 2020 года”, – сказала Марина Цыганкова, аналитик рынка газа.
Договор о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года. Отсутствие прогресса в переговорах побуждает Европу накапливать газ, чтобы предотвратить возможные перебои в снабжении зимой.
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