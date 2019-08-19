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Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку

Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку

Электросамокаты с искусственным интелектом, управляемые дистанционно из облака, могут радикально улучшить экономику совместного использования скутеров.

Об этом заявил Гао Луфэн, председатель и исполнительный директор компании Ninebot, в интервью агентству Reuters

“Цель операторов скутеров в том, чтобы лучше обслуживать их при меньших затратах”, – сказал он. В настоящее время операторам парков совместного использования скутеров приходится отправлять машины вручную для повторной зарядки.

Разработчики считают, что скутеры заменят велосипеды в качестве основного решения для микро-мобильности.

Новые скутеры будут стоить около 10 000 юаней (1420 долл. США), что больше, чем традиционные скутеры компании, которые продаются компаниям-скутерам за 100-300 долл. США.

Новые машины начнут дорожные испытания в следующем месяце и будут в значительной степени коммерциализированы в первом квартале 2020 года.

По материалам МИА Рейтер
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