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Полторак рассказал о премиях военным вместо парада

Полторак рассказал о премиях военным вместо парада

У Минобороны есть ресурсы для выплаты премий военным ко Дню Независимости.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью информагентству ведомства АрмияInform, опубликованном в понедельник, 19 августа.

“Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости – у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащие выплаты”, – сказал Полторак. При этом цифр он не назвал.

Министр считает, что в законодательстве необходимо определить, когда и по какому случаю в Украине должны проводиться военные парады.

“В этом году решено не проводить парад – это его (верховного главнокомандующего – Президента ред.) право, и такое решение мы должны выполнять. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью”, – считает Полторак.

Он выразил надежду, что Верховная Рада, принимая новый бюджет, предусмотрит на оборону не менее 3% от ВВП, чего пока не выполняется.

По его словам, общие потребности Минобороны на 2020 год – 218,7 млрд гривен, 2021-й – 222,7 миллиарда, и на 2022 – 248 млрд. “Но сколько получим фактически – еще неизвестно”, – отметил министр.

По материалам Корреспондент.net
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