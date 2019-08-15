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Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен

Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен

Национальный банк намерен заключить контракт с аудиторской компанией, которая будет проверять ежегодную отчетность монетарного ведомства в ближайшие 5 лет.

Соответствующее объявление НБУ обнародовал на площадке Prozorro.

Ориентировочная стоимость работ составляет 28 млн грн. То есть аудит одного отчета, по оценкам НБУ, обойдется ведомству в 5,6 млн грн.

При этом чиновники выставляют весьма строгие требования к будущему подрядчику. В частности, от него требуют:

  • Подтверждения квалификации на проведение аудиторской деятельности на территории Украины.
  • Опыт работы с отчетами с применением стандарта МСФЗ (минимум 2 сотрудника с американскими сертификатами).
  • Наличие сертифицированных сотрудников для оценки рисков кибербезопасности.
  • В составе рабочей группы должен быть минимум один специалист, у которого есть опыт аудита отчетности центрального банка.

Проект аудиторского отчета победитель аукциона должен будет подавать ежегодно до 26 марта. Еще в течение 15 дней после утверждения документа заказчиком он обязан будет подать рекомендации относительно улучшения процесса финансовой отчетности, внутреннего контроля, информационных систем и т.д.

По материалам УБР
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