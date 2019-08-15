Нацбанк готов платить за аудит отчетности 28 млн гривен

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Национальный банк намерен заключить контракт с аудиторской компанией, которая будет проверять ежегодную отчетность монетарного ведомства в ближайшие 5 лет.
Соответствующее объявление НБУ обнародовал на площадке Prozorro.
Ориентировочная стоимость работ составляет 28 млн грн. То есть аудит одного отчета, по оценкам НБУ, обойдется ведомству в 5,6 млн грн.
При этом чиновники выставляют весьма строгие требования к будущему подрядчику. В частности, от него требуют:
Проект аудиторского отчета победитель аукциона должен будет подавать ежегодно до 26 марта. Еще в течение 15 дней после утверждения документа заказчиком он обязан будет подать рекомендации относительно улучшения процесса финансовой отчетности, внутреннего контроля, информационных систем и т.д.
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