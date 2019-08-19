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За аренду земли бюджет Киева получил 1,87 млрд грн в течение 12 месяцев

За аренду земли бюджет Киева получил 1,87 млрд грн в течение 12 месяцев

За последние 12 месяцев поступления в городской бюджет от арендной платы за землю увеличились почти на 256 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

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Как отмечают в Департаменте, по состоянию на 1 августа 2019 поступления от арендной платы за землю составляют 1870 215,1 тыс. грн, а в 2018 году за этот же период составили 1614 228,4 тыс. грн. Следовательно, сумма поступления от арендной платы увеличилась на 255 986,7 тыс. грн.

Также отмечается, что бюджет города уже получил от продажи земельных участков чуть более 64 млн грн. За отчетный период заключено 13 договоров купли-продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (выкуп земельных участков коммунальной собственности под собственной недвижимостью).

До конца года планируется продажа 24 земельных участков общей стоимостью более 70 млн грн, в случае, если Киевсовет поддержит такие решения.

По материалам Finance.UA
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