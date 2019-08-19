ТОП-10 культовых автомобилей мира с двигателем V12

В последние годы многие автопроизводители из-за ужесточения норм выбросов СО2 отказались от V-образного двенадцатицилиндрового двигателя. Тем не менее, на некоторых моделях он ещё встречается. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 культовых автомобилей с двигателем V12 всех времен и народов.

Packard Twin-Six

В 1915 году появился автомобиль Packard с 6,9 л двигателем V12. Эту модель выпускали восемь лет. Она позволила Packard стать одним из лидеров рынка роскошных авто.

Ferrari 250

В начале 1950-х годов появился спортивный автомобиль Ferrari 250 с двигателем Colombo Tipo 125 V12 мощностью 280 л.с. Мотор весил почти в 2 раза меньше, чем двигатель Jaguar XK6. Благодаря мотору Ferrari 250 одержал победу во многих автомобильных гонках.

Lamborghini Miura

С 1966 года по 1973 год компания Lamborghini выпускала спорткар Miura. Он оснащался двигателем V12 объёмом 3.9 л, мощностью 350 л. с. В 1968 году двигатель модернизировали, после чего его мощность выросла на 20 «лошадей».

Ferrari Daytona

В 1968 году появился спорткар Ferrari 365 GTB/4, получивший неофициальное название Daytona (так как он выиграл одноименную автомобильную гонку). Он получил двигатель Tipo 251 V12. Мощность – 353 л.с. и 433 Нм кр.м. Разгон до 100 км/ч занимал 5,4 секунды при максимальной скорости 280 км/ч.

Jaguar XJ12

Почему мы в этом рейтинге говорим про Jaguar XJ12? Потому, что это был первый в мире четырехдверный седан с двигателем V12. Британцы выпускали XJ12 на протяжении 20 лет.

Lamborghini LM002

Lamborghini LM002, появившийся в 1986 году, является первым серийным внедорожником компании Lamborghini. Его вначале создавали для американской армии, но потом сделали и гражданскую версию. LM002 оснащался двигателем V12.

Bugatti EB110

В 1991 году компания Bugatti EB110 выпустила полноприводный спорткар Bugatti EB110. Он оснащался турбодвигателем V12 мощностью 550 л.с. Разгон до 100 км/ч занимал 3,2 секунды при максимальной скорости 342 км/ч.

Mercedes S600

Mercedes S600 стал первым автомобилем компании Mercedes, который получил двигатель V12. Таким мотором оснащались флагманские модели 600SE и 600SEL.

Toyota Century

Toyota впервые применила двигатель V12 на своих серийных машинах в 1997 году. Его получил седан Toyota Century. Кстати, этот седан является самой роскошной моделью бренда Toyota.

Aston Martin One-77

Суперкар Aston Martin One-77 выпустили в количестве 77 экземпляров. Он оснащался 12-цилиндровым V-образным атмосферным двигателем объёмом 7,3 литра. Его мощность — 760 л. с. и 750 Нм кр. м. Разгон до 100 км/ч занимал 3,5 секунды.