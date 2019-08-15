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Трамп отказался от бизнеса с Huawei

Трамп отказался от бизнеса с Huawei

Президент США заявил, что не хочет, чтобы Штаты вели дела с китайской Huawei, даже если администрация взвесила вопрос о продлении льготного периода для компании.

Дональд Трамп объяснил журналистам свою позицию «соображениями национальной безопасности», передает Reuters.

«В данный момент становится все более вероятным, что мы не собираемся вести бизнес (с Huawei — ред.). Я вообще не хочу вести бизнес, потому что это угроза национальной безопасности, и я считаю, что СМИ подают это немного иначе», — сказал президент США.

Однако Трамп добавил, что некоторая часть бизнеса Huawei все же может быть освобождена от широкого запрета, хотя это и будет «очень сложно». Он не уточнил, продлит ли его администрация «временную лицензию».

Перед этим директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу заявил, что Министерство торговли продлит процесс лицензирования Huawei на три месяца в знак «добросовестности» на фоне более широких торговых переговоров с Китаем.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2019 года Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям использовать телеком-оборудование, угрожающее безопасности страны. Документ блокирует покупку американскими компаниями оборудования. Huawei и ее подразделения были внесены в черный список Министерства торговли США — Entity List.
  • На прошлой неделе США запретили госструктурам пользоваться техникой Huawei и ZTE. Агентство Reuters сообщало, что временную лицензию Huawei продлят на 90 дней.
По материалам ua.news
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