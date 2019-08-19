В Пенсионном фонде объяснили подробности выплат пенсий для прокуроров. Так законом предусмотрено право на назначение прокурорам пенсии за выслугу лет и по инвалидности, а членам их семей – пенсии по случаю потери кормильца.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Пенсия прокурорам назначается в размере 60 процентов от суммы их месячной (действующей) заработной платы.

Туда включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года – страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, получаемой перед месяцем обращения за назначением пенсии.

Размер выплат – определяется по выбору обратившегося за пенсией, за любые 60 календарных месяцев такой работы подряд перед обращением за пенсией независимо от наличия перерывов в течение этого периода на данной работе.

Пенсия по инвалидности

Группа I или II – назначается пенсия по инвалидности при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Справка Finance.ua