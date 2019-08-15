Крупный бизнес задекларировал 2,7 трлн грн доходов за I полугодие

По итогам кампании декларирования I полугодия 2019 года, объемы доходов налогоплательщиков составили 2688,3 млрд грн, что на 4,2% превышает доходы за I полугодие 2018 года. Доходы крупных плательщиков составляют 61% от объемов доходов по Украине в целом.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

В то же время плательщики Офиса обеспечили более 79,6% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 19,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,9 млрд грн или на 11,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года (справочно – за 2 квартал 2018 года задекларировано 17,5 млрд грн).

Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом.

Налоговая отдача по всем плательщикам за I полугодие 2019 – 1,45% или на 0,03 процентных пункта больше I квартала 2019. Отдача была и остается самой высокой по стране -1,11%.

Таким образом, кампания декларирования налога на прибыль по результатам I полугодия 2019 года в очередной раз подтвердила эффективность сопровождения крупного бизнеса именно Офисом крупных плательщиков.