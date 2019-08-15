0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Самый большой электрический паром провел первый рейс

Самый большой электрический паром провел первый рейс

15 августа в Дании электрический паром E-ferry Ellen совершил первый коммерческий рейс.

Об этом сообщает GreenCarCongress.

Паром курсирует между островами Аэро и Алс на юге страны. За раз может перевозить до 30 транспортных средств и 200 пассажиров.

Паром оборудован уникальными батареями с функцией повышенной безопасности. Они имеют двухклеточный ламинированный дизайн и керамические сепараторы. Аккумуляторы имеют мощность 4,3 мВт/час.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.