Самый большой электрический паром провел первый рейс

15 августа в Дании электрический паром E-ferry Ellen совершил первый коммерческий рейс.

Об этом сообщает GreenCarCongress.

Паром курсирует между островами Аэро и Алс на юге страны. За раз может перевозить до 30 транспортных средств и 200 пассажиров.

Паром оборудован уникальными батареями с функцией повышенной безопасности. Они имеют двухклеточный ламинированный дизайн и керамические сепараторы. Аккумуляторы имеют мощность 4,3 мВт/час.