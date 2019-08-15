Самый большой электрический паром провел первый рейс

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15 августа в Дании электрический паром E-ferry Ellen совершил первый коммерческий рейс.
Об этом сообщает GreenCarCongress.
Паром курсирует между островами Аэро и Алс на юге страны. За раз может перевозить до 30 транспортных средств и 200 пассажиров.
Паром оборудован уникальными батареями с функцией повышенной безопасности. Они имеют двухклеточный ламинированный дизайн и керамические сепараторы. Аккумуляторы имеют мощность 4,3 мВт/час.
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