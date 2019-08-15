За последние годы в украинскую школу вложили более 7 миллиардов - Гройсман

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За последние годы в обновление образования в Украине было вложено более 7 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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“За несколько лет в новую украинскую школу было вложено более 7 млрд гривен. Через государственный фонд регионального развития, через субвенции социально-экономического развития у нас появились сотни и тысячи модернизированных, реконструированных или построенных садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было сформировано. Решение проблем в сфере образования должно стать четким приоритетом на новый политический период, следующие 5 лет. Очень важно не останавливаться и продолжать все то, что уже было сделано”, – сказал Гройсман.
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