За последние годы в украинскую школу вложили более 7 миллиардов - Гройсман

За последние годы в обновление образования в Украине было вложено более 7 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“За несколько лет в новую украинскую школу было вложено более 7 млрд гривен. Через государственный фонд регионального развития, через субвенции социально-экономического развития у нас появились сотни и тысячи модернизированных, реконструированных или построенных садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было сформировано. Решение проблем в сфере образования должно стать четким приоритетом на новый политический период, следующие 5 лет. Очень важно не останавливаться и продолжать все то, что уже было сделано”, – сказал Гройсман.