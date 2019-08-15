0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

За последние годы в украинскую школу вложили более 7 миллиардов - Гройсман

За последние годы в украинскую школу вложили более 7 миллиардов - Гройсман

За последние годы в обновление образования в Украине было вложено более 7 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Как уровень образования влияет на зарплату в Украине

“За несколько лет в новую украинскую школу было вложено более 7 млрд гривен. Через государственный фонд регионального развития, через субвенции социально-экономического развития у нас появились сотни и тысячи модернизированных, реконструированных или построенных садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было сформировано. Решение проблем в сфере образования должно стать четким приоритетом на новый политический период, следующие 5 лет. Очень важно не останавливаться и продолжать все то, что уже было сделано”, – сказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.