0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

ОСМД смогут подаваться на участие в программе «Энергодом»

ОСМД смогут подаваться на участие в программе «Энергодом»

Фонд энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Когда начнет действовать – с сентября 2019 года ОСМД смогут подаваться на участие в программе «Энергодом», получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление.

Как экономить на коммуналке 2019

Геннадий Зубко также отметил, что Программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности.

Будут действовать два пакета:

  • 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ – для пакета «Легкий».
  • 50% – для пакета «Комплексный».

Бонусы – Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Также Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации Программы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.