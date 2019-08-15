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Фонд энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов.
Об этом сообщил на своей странице в ФБ вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Когда начнет действовать – с сентября 2019 года ОСМД смогут подаваться на участие в программе «Энергодом», получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление.
Геннадий Зубко также отметил, что Программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности.
Будут действовать два пакета:
Бонусы – Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.
Также Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации Программы.
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