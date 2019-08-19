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От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому Кодексу

От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому Кодексу

В Украине планируют внести изменения в Трудовой кодекс. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.

В коррективах к Трудовому кодексу обеденный перерыв может быть в любое время, удаленная работа будет узаконена, фрилансеры получат статус трудоустроенных.

Также в Трудовом кодексе есть пункт об увеличении продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов.

Как сообщают эксперты, такое увеличение должно происходить с письменного согласия работника. И должно быть не более 150 или 170 часов в год.

Преимущества увеличения продолжительности рабочего дня – должна быть соответствующая реальному времени работы оплата.

Справка Finance.ua

Что еще работодатели предлагают в Трудовом кодексе:

  • Сделать работодателя и работника равными субъектами трудовых отношений.
  • Функции профсоюзов заменить консультациями в соответствии с международными трудовыми стандартами.
  • Бороться с незадекларированными трудовыми отношениями, используемыми так называемыми «черными работодателями».
По материалам Finance.UA
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