От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому Кодексу

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В Украине планируют внести изменения в Трудовой кодекс. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.
В коррективах к Трудовому кодексу обеденный перерыв может быть в любое время, удаленная работа будет узаконена, фрилансеры получат статус трудоустроенных.
Также в Трудовом кодексе есть пункт об увеличении продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов.
Как сообщают эксперты, такое увеличение должно происходить с письменного согласия работника. И должно быть не более 150 или 170 часов в год.
Преимущества увеличения продолжительности рабочего дня – должна быть соответствующая реальному времени работы оплата.
Что еще работодатели предлагают в Трудовом кодексе:
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