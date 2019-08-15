0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей

Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей

Компания Tesla заявила о запуске сервиса аренды солнечных панелей Rent Solar для крыш жилых домов.

Услуга будет стоить 50 долларов в месяц, говорится на сайте Tesla.

Читайте также: Tesla выпускает мобильную электростанцию ​​размером с контейнер

За эту цену клиенты получат солнечные панели и оборудование к ним. Также в стоимость входит установка, техническая поддержка и обслуживание панелей.

Tesla предложила три варианта солнечных электросистем – на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт.

Если клиент захочет убрать или установить меньшие панели, ему нужно заплатить компании 1500 долларов. В Tesla отметили, что не будут получать от этого прибыли, а только покрывать расходы.

Сейчас сервис доступен для жителей нескольких штатов США: Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.