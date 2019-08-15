Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей

Компания Tesla заявила о запуске сервиса аренды солнечных панелей Rent Solar для крыш жилых домов.

Услуга будет стоить 50 долларов в месяц, говорится на сайте Tesla.

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За эту цену клиенты получат солнечные панели и оборудование к ним. Также в стоимость входит установка, техническая поддержка и обслуживание панелей.

Tesla предложила три варианта солнечных электросистем – на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт.

Если клиент захочет убрать или установить меньшие панели, ему нужно заплатить компании 1500 долларов. В Tesla отметили, что не будут получать от этого прибыли, а только покрывать расходы.

Сейчас сервис доступен для жителей нескольких штатов США: Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.