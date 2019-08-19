Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в Германию

Как сообщает Deutsche Welle, Украина вошла в 5 стран, которые дают высококвалифицированную рабочую силу в Германию.

Первое место по количеству выпускников университетов и других вузов, которые сейчас живут в Германии, заняла Польша.

На втором месте – Россия — 225 тысяч человек

На третьем — Румыния – 118 тысяч человек.

На четвертом месте – Казахстан (105 тысяч человек,

На пятом месте – Украина — 101 тысяча человек.

В первой десятке – Китай (82 тысяч), Сирия (78 тысяч), Турция (69 тысяч), Франция (60 тысяч) и Италия (58 тысяч).

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в западных землях Германии более чем на четверть превышает доходы жителей востока.

Средний уровень зарплаты в Берлине – 2600 евро,

В западных регионах – 3339 евро.

Самый низкий показатель зафиксирован в Саксонии – 2183 евро.