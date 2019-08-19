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Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в Германию

Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в Германию

Как сообщает Deutsche Welle, Украина вошла в 5 стран, которые дают высококвалифицированную рабочую силу в Германию.

Первое место по количеству выпускников университетов и других вузов, которые сейчас живут в Германии, заняла Польша.

  • На втором месте – Россия — 225 тысяч человек
  • На третьем — Румыния – 118 тысяч человек.
  • На четвертом месте – Казахстан (105 тысяч человек,
  • На пятом месте – Украина — 101 тысяча человек.

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В первой десятке – Китай (82 тысяч), Сирия (78 тысяч), Турция (69 тысяч), Франция (60 тысяч) и Италия (58 тысяч).

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в западных землях Германии более чем на четверть превышает доходы жителей востока.
  • Средний уровень зарплаты в Берлине – 2600 евро,
  • В западных регионах – 3339 евро.
  • Самый низкий показатель зафиксирован в Саксонии – 2183 евро.
  • Больше всех зарабатывают жители баварского Ингольштадта – 4635 евро.
По материалам Finance.UA
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