Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в Германию

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Как сообщает Deutsche Welle, Украина вошла в 5 стран, которые дают высококвалифицированную рабочую силу в Германию.
Первое место по количеству выпускников университетов и других вузов, которые сейчас живут в Германии, заняла Польша.
В первой десятке – Китай (82 тысяч), Сирия (78 тысяч), Турция (69 тысяч), Франция (60 тысяч) и Италия (58 тысяч).
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