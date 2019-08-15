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Lamborghini выпустит две новинки (фото)

Lamborghini выпустит две новинки (фото)

Эксклюзивные версии суперкаров Aventador SVJ 63 и Huracan Evo GT получили тираж в 63 и 36 экземпляров соответственно.

Об этом сообщает портал Motor1.

Спецверсии отличаться только внешними отделками и увеличенными возможностями персонализации.

В отличие от обычного SVJ, Aventador SVJ 63 Edition Roadster будет иметь номерную табличку “1 из 63” в салоне, дизайнерскую вставку за передними сиденьями и гравировку на крышке двигателя.

Серия Huracan EVO GT получит идентификационные таблички “Daytona 24” и “Sebring 12” на заднем крыле. Кроме этого, на дверях и капоте будет число “11”.

Поставки новых суперкаров компания планирует начать в 2020 году. Цена новинок неизвестна.

По материалам Газета по-Украински
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