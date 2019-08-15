Lamborghini выпустит две новинки (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксклюзивные версии суперкаров Aventador SVJ 63 и Huracan Evo GT получили тираж в 63 и 36 экземпляров соответственно.
Об этом сообщает портал Motor1.
Спецверсии отличаться только внешними отделками и увеличенными возможностями персонализации.
В отличие от обычного SVJ, Aventador SVJ 63 Edition Roadster будет иметь номерную табличку “1 из 63” в салоне, дизайнерскую вставку за передними сиденьями и гравировку на крышке двигателя.
Серия Huracan EVO GT получит идентификационные таблички “Daytona 24” и “Sebring 12” на заднем крыле. Кроме этого, на дверях и капоте будет число “11”.
Поставки новых суперкаров компания планирует начать в 2020 году. Цена новинок неизвестна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)Вчера, 08:01 - 12439 16
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочкуВчера, 09:00 - 4528 16
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходовВчера, 11:16 - 8386 7
Что будет в новых договорах на водуВчера, 10:05 - 15746 6
В Британии зарядных станций для электромобилей больше, чем топливных АЗСВчера, 06:24 - 1577 6
Что будет в новых договорах на водуВчера, 10:05 - 15746 6
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)Вчера, 08:01 - 12439 16
Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всегоВчера, 14:00 - 9691
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходовВчера, 11:16 - 8386 7
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочкуВчера, 09:00 - 4528 16
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 255
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1719 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8180 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1299
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1660