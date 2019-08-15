Межбанк: с чего начнет неделю гривна

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Понедельник на валютном рынке пройдет под знаком трех основных мотиваторов курса:
1) Дни бюджетных платежей у клиентов. Компаниям нужна гривна для расчетов с государством как по месяцу, так и по некоторым позициям за весь прошедший 2-й квартал. Они будут активнее продавать валюту, что сработает в пользу гривны;
2) Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Во вторник состоится новый аукцион по размещению гривневых облигаций и те нерезиденты, кто захочет купить эти бумаги – будут заводить и продавать валюту под эти операции. Это также сработает в пользу укрепления гривны;
3) Хозяйственные операции клиентов под предстоящие скоро трехдневные выходные. Кроме уплаты налогов – у компаний будет активная работа по своей текущей деятельности. Они будут спешить, чтобы завершить основные расчеты к среде-четвергу и уже к пятнице выйти на предпраздничный ритм работы. “Зависать” с производственными задачами на последние дни перед праздниками никто не будет, что активизирует всех клиентов как по гривне, так и по валюте.
На международных рынках евро продолжает бороться за порог в 1,11 доллара и спекулятивная раскачка пары евро/доллар продолжится. Эти валютные ралли периодически будут отражаться и на украинском рынке в виде колебаний гривны относительно евро в соответствии с кросс-курсами евро/доллар и доллар/гривна на этот момент.
В пользу нацвалюты сработает и продолжение снижения корсчетов банков — до 52,8 млрд гривен на утро 19 августа, хотя значительного эффекта сейчас на валютном рынке это не оказывает.
Спекулянты продолжат работать «в две стороны». При излишке предложения доллара на торгах – мы увидим НБУ с его выкупом через Matching.
На сегодня мы прогнозируем объемы торгов в пределах до 380-410 млн долларов при совершении до 560 сделок и коридор по доллару 25,12-25,28 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,16/ 25,19
евро – 27,86 / 27, 90
российский рубль – 0,378,/ 0,379
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