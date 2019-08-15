"Космический интернет": стартап обогнал проекты Маска и Безоса

Британский стартап OneWeb получил приоритет на разрешение Международного союза электросвязи (ITU) на использование частот для радиосвязи между спутниками для космической сети широкополосной интернет-связи.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на западные СМИ.

В получении доступа к частотам OneWeb обогнал компании известных миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, которые соревнуются за первую коммерческую спутниковую интернет-сеть, отмечает издание Observer.

Такая сеть позволит получить доступ к интернету даже в тех местах, где проводить наземную связь слишком затратно. Для этого компании планируют запустить на орбиту тысячи небольших спутников.

После выделения спектра частот OneWeb другие компании будут заботиться, чтобы их сигнал не пересекался с сигналами OneWeb, отмечает издание.

OneWeb вывел на орбиту шесть спутников размером с стиральную машину и продемонстрировал ITU способность их скоординированной работы в течение 90 дней. Компания планирует запустить еще 30 спутников до конца 2019 года. В то же время проект компании Маска Starlink планирует вывести на орбиту 12 000 небольших спутников. Проект принадлежащей Безосу компании Amazon – Kuiper – находится на более ранней стадии, пишет LA Times.