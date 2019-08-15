В Киеве задержали банду "черных" регистраторов

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17 августа, сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины задержали семерых участников преступной группы, которые занимались незаконным завладением недвижимостью.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
“После длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн”, – говорится в сообщении.
В целом по результатам спецоперации 7 человек (среди которых трое организаторов и четверо исполнителей) задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции г. Киева.
Изъятые документы позволяют в дальнейшем проработать и роль судей в принятии нужных рейдерам решений.
Генпрокурор напомнил, что поднимает вопрос системы “черных” регистраторов 2,5 года.
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