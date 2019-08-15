Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов

Украинцам хотят ввести посемейное декларирование доходов. Правительство считает, что такая система будет более эффективной, чем нынешняя система налогообложения.

Об этой новости в интервью рассказал нардеп от партии “Слуга народа” Даниил Гетьманцев. Именно его считают одним из главных претендентов на место руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, обязательное декларирование доходов введут через несколько лет после налоговой амнистии и добровольного декларирования.

“Мы должны сначала исключить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такую ​​форму декларирования, которое будет выгодным для налогоплательщиков”, – сообщил Гетьманцев.

Политик заявил, что тогда украинцы не только самостоятельно будут декларировать доходы, но и в пределах своей семьи, то есть платить налог за всю семью.

“Если, например, у вас есть иждивенцы или льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода”, – сказал депутат.

Налоговую декларацию в первую очередь будет формировать налоговая служба из тех источников информации, которые она имеет (о зарплате человека, об имуществе и т.д.), и направлять в электронном виде налогоплательщику.