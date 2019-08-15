Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцам хотят ввести посемейное декларирование доходов. Правительство считает, что такая система будет более эффективной, чем нынешняя система налогообложения.
Об этой новости в интервью рассказал нардеп от партии “Слуга народа” Даниил Гетьманцев. Именно его считают одним из главных претендентов на место руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По его словам, обязательное декларирование доходов введут через несколько лет после налоговой амнистии и добровольного декларирования.
“Мы должны сначала исключить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такую форму декларирования, которое будет выгодным для налогоплательщиков”, – сообщил Гетьманцев.
Политик заявил, что тогда украинцы не только самостоятельно будут декларировать доходы, но и в пределах своей семьи, то есть платить налог за всю семью.
“Если, например, у вас есть иждивенцы или льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода”, – сказал депутат.
Налоговую декларацию в первую очередь будет формировать налоговая служба из тех источников информации, которые она имеет (о зарплате человека, об имуществе и т.д.), и направлять в электронном виде налогоплательщику.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку3 ч. назад - 2411 9
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)4 ч. назад - 5684 8
В Британии зарядных станций для электромобилей больше, чем топливных АЗС6 ч. назад - 714 3
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 2312 3
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходовОколо часа назад - 745 2
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)4 ч. назад - 5684 8
Как уровень образования влияет на зарплату в УкраинеВчера, 15:29 - 3733
Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенкуВчера, 16:42 - 3107
Сколько дополнительных дней отдыха будут иметь украинцы в 2020 годуВчера, 14:22 - 2650
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку3 ч. назад - 2411 9
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1591 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7788 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1253
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1590
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 1167 2