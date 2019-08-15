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Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов

Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов

Украинцам хотят ввести посемейное декларирование доходов. Правительство считает, что такая система будет более эффективной, чем нынешняя система налогообложения.

Об этой новости в интервью рассказал нардеп от партии “Слуга народа” Даниил Гетьманцев. Именно его считают одним из главных претендентов на место руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, обязательное декларирование доходов введут через несколько лет после налоговой амнистии и добровольного декларирования.

“Мы должны сначала исключить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такую ​​форму декларирования, которое будет выгодным для налогоплательщиков”, – сообщил Гетьманцев.

Политик заявил, что тогда украинцы не только самостоятельно будут декларировать доходы, но и в пределах своей семьи, то есть платить налог за всю семью.

“Если, например, у вас есть иждивенцы или льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода”, – сказал депутат.

Налоговую декларацию в первую очередь будет формировать налоговая служба из тех источников информации, которые она имеет (о зарплате человека, об имуществе и т.д.), и направлять в электронном виде налогоплательщику.

По материалам znaj.ua
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