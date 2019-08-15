Артур Гребенников: год малой приватизации в цифрах

Самый дорогой объект малой приватизации в прошлом году продали за 116 млн грн. Это были нежилые помещения подвала и первого этажа на площади Рынок во Львове. Их на электронные торги выставило Управление коммунальной собственности Департамента экономического развития Львовского городского совета.

Много ли государству удалось заработать на аукционах малой приватизации за год, какие города стали лидерами и что чаще всего выставляли на торги? Рассказываем.

От 17 до 17

Продажу объектов малой приватизации (стоимостью до 250 млн грн) на электронных аукционах предусмотрел закон «О приватизации государственного и коммунального имущества». Его Верховная Рада приняла в январе 2018 года, а в силу он вступил в марте. Однако фактически первые торги состоялись 17 августа, поэтому именно 17 августа 2019 исполняется год с момента старта малой приватизации в Украине.

За этот период произошло более тысячи электронных аукционов. Сумма дохода от реализации объектов составляет 1,48 млрд грн* еще на торги выставлено имущество более чем на 280 млн грн.

Средний рост цены на электронных аукционах составил 59,64%. Это один из самых высоких показателей среди всех торгов, которые проводились в системе ProZorro.Продажи.

Такой же высокой на этих аукционах была и конкуренция – в среднем 2,7 участника. Рекордными по числу участников стали торги по продаже нежилых помещений на бульваре Верховной Рады в г. Киеве, которые организовала Киевская городская администрация, – на них пришли 100 потенциальных покупателей.

Что с самыми дешевыми

Больше всего на электронных аукционах малой приватизации продали нежилых помещений. Самым дорогим, как мы уже писали, стало здание бывшего ресторана во Львове за 116 млн грн, а вот самое дешевое имущество обошлось новому владельцу в 3,5 грн. Это был пакет акций размером 0,0102% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью “ВЕРК” .

Из недвижимости дешевле всего продали здание магазина, расположенного между селами Стенка и Зализняк в Сумской области. Помещение обошлось новому владельцу в 13,71 грн.

Оба объекта продали уже на аукционах по голландской модели, на которых цену снижают, а не повышают. Такие торги в малой приватизации проводят тогда, когда во время двух подряд объявлений аукциона лотами никто не заинтересовался и не подал предложений.

Продавали имущество в рамках малой приватизации Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), учитывая все региональные отделения, и органы местного самоуправления.

ФГИУ за этот год провел более 475 успешных аукционов и заработал 565 340 000 грн. Это чуть больше 38% от общей суммы дохода.

Города и поселки Украины почти при таком же количестве успешных аукционов продали объектов почти на 912 млн грн, что составляет 62% от общей суммы дохода.

Самыми активными организаторами аукционов малой приватизации были Львовская, Житомирская и Днепропетровская области.

Почему это хорошо

Старт малой приватизации в ProZorro.Продажи и вообще весь первый год работы по этому направлению был действительно прорывным.

Объекты, которые продавались в электронной системе торгов, были очень разными и по качеству, и по местоположению, и по коммерческой привлекательности. Но несмотря на такие особенности и все возможные преграды, для большинства лотов удалось найти новых владельцев.

А это значит, что и в больших городах, и в маленьких поселках на местах старых и пустующих зданий начинается новая деятельность, и она принесет пользу не только тем, кто планирует развивать собственный бизнес, но и, надеюсь, территориальным общинам. Это и новые рабочие места, и развитие локальной инфраструктуры, да и вообще – любое полезное в пустом до этого здании.

Артур Гребенников, руководитель по развитию площадки Аукционы.Prom.ua бизнес-направления EVO