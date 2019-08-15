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Уровень безработицы в Украине упал - Госстат (таблица)

Уровень безработицы в Украине упал - Госстат (таблица)

По состоянию на июль 2019 года количество зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 280,8 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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Таблица: ukrstat.gov.ua

За месяц число безработных уменьшилось на 6,3 тыс. человек.

Среди них:

  • 162,4 тыс. женщин и 118,4 тыс. мужчин;
  • 165,1 тыс. городских жителей и 115,7 тыс. – сельских.


Таблица: ukrstat.gov.ua

В то же время, за данными Госстата, числилось 95,4 тыс. вакансий

По материалам Госстат
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