Уровень безработицы в Украине упал - Госстат (таблица)

По состоянию на июль 2019 года количество зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 280,8 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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Таблица: ukrstat.gov.ua

За месяц число безработных уменьшилось на 6,3 тыс. человек.

Среди них:

162,4 тыс. женщин и 118,4 тыс. мужчин;

165,1 тыс. городских жителей и 115,7 тыс. – сельских.



Таблица: ukrstat.gov.ua

В то же время, за данными Госстата, числилось 95,4 тыс. вакансий