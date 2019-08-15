Уровень безработицы в Украине упал - Госстат (таблица)

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По состоянию на июль 2019 года количество зарегистрированных безработных украинцев уменьшилось до 280,8 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.
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Таблица: ukrstat.gov.ua
За месяц число безработных уменьшилось на 6,3 тыс. человек.
Среди них:
Таблица: ukrstat.gov.ua
В то же время, за данными Госстата, числилось 95,4 тыс. вакансий
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