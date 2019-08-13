Межбанк: доллар завершает неделю ростом

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Пятница на валютном рынке прошла достаточно скомкано. Первые два часа рынок был вялым, а покупатели и продавцы больше играли “в войну нервов”, нежели проводили реальные сделки.
Продавцы делали вид, что могут особо и не торопиться со своими сделками, а покупатели -говорили о том, что рынок весьма дорог и что они все дешевле купят и в понедельник.
В итоге — с вчерашних вечерних котировок 25,15/25,185 межбанк стартовал с уровня 25,11/25,15 гривен, а к 11:00 доллар котировался на отметке 25,12/25,135 при очень низких объемах сделок. Лишь к 12 часам все участники рынка поняли, что уже тянуть некуда и вышли с основными объемами. В 12 часов курс чуть подрос до 25,15/25,18 гривен, а к обеду -за счет выхода уже всех продавцов – чуть просел до 25,13/25,16. Активная фаза сессии завершилась на этом уровне, а после 15 часов спекулянты решили напоследок все же покачать рынок и единичными сделками “догнали” доллар до 25,16/25,19 к концу сессии.
Немного покачало и евро ( в пределах колебаний кросс-курса пары евро/доллар на международных рынках и пересчета евро относительно гривны в эти моменты через курс доллар/гривна), но в целом с утренних 27,8796/27,9215 гривен – евро к вечеру остановился на отметке 27,8697/27,9004.
Главные события 16 августа на межбанке:
1) Рост курса доллара с утренних 25,11/25,15 гривен до 25,16/25,19 к моменту завершения сессии;
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1348 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 19 августа установлен на уровне 25,1428.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,14 / 25,17
евро – 27,85 / 27,87
российский рубль – 0,3794 / 0,3798
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1086 / 1,1088
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