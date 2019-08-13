Экономика Украины может достичь уровня Польши - эксперты

Рост ВВП, который достиг отметки в 4,6% во ІІ квартале, позволил международным аналитикам говорить об экономических перспективах Украины.

Об этом пишет «Голос Америки».

При этом проводятся аналогии с Польшей, которая, начиная с 90-х годов, «растет» на 4,2% в год. По мнению британского экономиста Тимоти Эша, при условии правильной политики, Украине по силам повторить польский успех.

«Учитывая низкий старт, нет причин, по которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста в условиях верной комбинации решений», – написал он в Twitter.

Экономист Atlantic Council Андерс Аслунд отметил, что в Украине стабилизировалась инфляция, а национальная валюта укрепилась. Это, по мнению эксперта, поможет удержать рабочую силу в стране. Он добавил, что для дальнейшего развития важно защищать право собственности.

Аналитики возлагают большие надежды на запуск полноценного рынка земли. Так, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что земельная реформа может ускорить рост ВВП на 2%.