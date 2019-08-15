Хакеры взломали хакеров и выложили в Сеть их данные

Хакеры из группировки Raidforums взломали форум конкурентов — Cracked.to и опубликовали в общем доступе данные около 320 тысяч его участников. Слитые данные хакеры разместили на своём форуме Raidforums в июле в виде обычного текстового файла.

Он содержит более 749 тысяч адресов электронной почты конкурентов, их IP-адреса, логины, пароли в хэшированном виде и даже личную переписку. В целом объём данных оценивается в 2,11 ГБ.

Интересно, что на форуме Cracked.to активно продавали инструменты для взлома учётных записей различных сервисов. То есть, почти каждый из 320 тысяч участников форума либо хакер, либо кибермошенник. Пока неизвестно, каким образом представители Raidforums получили данные. По некоторым сведениям, хакеры воспользовались уязвимостью.