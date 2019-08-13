Стадион "Черноморец" в Одессе выставлен на новые торги

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил новую дату торгов одесского стадиона “Черноморец” – 26 сентября 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Так, голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона “Черноморец” в Одессе состоится 26 сентября. Все активы находятся на балансе акционерного общества “Имэксбанк”. Новая начальная цена реализации – 733 250,38 тыс. грн.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 26.09.2019 до 16:00.
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