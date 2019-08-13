НБУ опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП

НБУ заявляет, что не планирует запрещать использовать текущие счета физлиц-предпринимателей (ФЛП) для осуществления операций, связанных с личными нуждами.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

В НБУ заявили, что предложенные изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов “были некорректно интерпретированы СМИ”.

“Готовим разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

Национальный банк Украины обнародовал проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов.

“Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, для осуществления операций, связанных с собственными нуждами”, – говорится в документе.