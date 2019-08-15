0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 519 0

В Украине не уменьшается популярность шенгенских виз

В Украине не уменьшается популярность шенгенских виз

Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок.

Об этом свидетельствуют результаты статистики за 2018 год консульских подразделений посольств стран-членов Шенгенской зоны в Украине.

«Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок. Несмотря на уменьшение их количества на 73% по сравнению с 2017-м, это все еще высокий показатель», – считают эксперты.

Больше всего в прошлом году шенгенских визовых заявок было подано в посольства:

  • Чехии,
  • Польши,
  • Венгрии,
  • Литвы,
  • Германии.

Количество отказов украинцам в получении шенгенских виз составило в 2018 году 4,7% (почти 9 тыс.).

Справка Finance.ua:

Документы, необходимые для получения шенгенской визы:

  • Заявка-анкета, содержащая личные данные.
  • Паспорт, действительный в течение не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из ЕС.
  • Биометрическая идентификация, то есть актуальное фото и отпечатки всех пальцев. На сегодня в Украине процедура электронного сканирования отпечатков 10-ти пальцев рук консульствами стран-членов ЕС не внедрена.
  • Медицинское страхование путешествия – покрытие расходов на медицинское обслуживание минимум на €30 000.
  • Квитанция об оплате консульского сбора.
  • Сопроводительные документы – подробнее в следующем пункте.

Что делать, если украли документы

Визовый сбор должен быть уплачен в консульстве и составляет €35

При составлении заявления на получение шенгенской визы через внешнего поставщика услуг (визовый центр) взимают дополнительную плату за услуги центра в размере до €30, даже если вы имеете право на бесплатную визу в консульстве.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.