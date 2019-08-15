В Украине не уменьшается популярность шенгенских виз

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Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок.
Об этом свидетельствуют результаты статистики за 2018 год консульских подразделений посольств стран-членов Шенгенской зоны в Украине.
«Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок. Несмотря на уменьшение их количества на 73% по сравнению с 2017-м, это все еще высокий показатель», – считают эксперты.
Больше всего в прошлом году шенгенских визовых заявок было подано в посольства:
Количество отказов украинцам в получении шенгенских виз составило в 2018 году 4,7% (почти 9 тыс.).
Документы, необходимые для получения шенгенской визы:
Визовый сбор должен быть уплачен в консульстве и составляет €35
При составлении заявления на получение шенгенской визы через внешнего поставщика услуг (визовый центр) взимают дополнительную плату за услуги центра в размере до €30, даже если вы имеете право на бесплатную визу в консульстве.
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