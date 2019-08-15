В Украине не уменьшается популярность шенгенских виз

Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок.

Об этом свидетельствуют результаты статистики за 2018 год консульских подразделений посольств стран-членов Шенгенской зоны в Украине.

«Согласно официальным данным, посольства стран Шенгена в 2018 году получили 191 тыс. 726 визовых заявок. Несмотря на уменьшение их количества на 73% по сравнению с 2017-м, это все еще высокий показатель», – считают эксперты.

Больше всего в прошлом году шенгенских визовых заявок было подано в посольства:

Чехии,

Польши,

Венгрии,

Литвы,

Германии.

Количество отказов украинцам в получении шенгенских виз составило в 2018 году 4,7% (почти 9 тыс.).

Справка Finance.ua:

Документы, необходимые для получения шенгенской визы:

Заявка-анкета, содержащая личные данные.

Паспорт, действительный в течение не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из ЕС.

Биометрическая идентификация, то есть актуальное фото и отпечатки всех пальцев. На сегодня в Украине процедура электронного сканирования отпечатков 10-ти пальцев рук консульствами стран-членов ЕС не внедрена.

Медицинское страхование путешествия – покрытие расходов на медицинское обслуживание минимум на €30 000.

Квитанция об оплате консульского сбора.

Сопроводительные документы – подробнее в следующем пункте.

Визовый сбор должен быть уплачен в консульстве и составляет €35

При составлении заявления на получение шенгенской визы через внешнего поставщика услуг (визовый центр) взимают дополнительную плату за услуги центра в размере до €30, даже если вы имеете право на бесплатную визу в консульстве.