Первый электросамолет с пассажирами потерпел крушение (видео)

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии.

Как сообщает Reuters, самолет был изготовлен компанией Pipistrel, которая принадлежит оператору аэропортов Avinor. В момент авиаинцидента за штурвалом находился глава Avinor Дак Фальк-Петерсен. Пассажиром оказалась норвежская чиновница. В комментарии местным СМИ Фальк-Петерсен выразил мнение, что данный инцидент «плохо повлияет» на работу компании. При этом он не уточнил, из-за каких проблем пришлось аварийно посадить самолет. Полет был совершен в рамках проекта компании Avinor по электризации авиации Норвегии к 2040 году.

Двухместный Pipistrel Alpha Electro – это первый в мире ультралегкий самолет серийного производства (его вес всего 472,5 кг) с электродвигателями. Конструкторы ранее заявляли, что зарядка Alpha Electro в аэропорту занимает один час, в них меньше подвижных элементов, поэтому в отличие от топливных двигателей они реже выходят из строя.