Укрзализныце разблокировали тендеры на покупку горючего

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Антимонопольный комитет принял решение отказать в жалобах участникам тендеров на продажу топлива Укрзализныце.
Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.
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«Сегодня коллегия АМКУ приняла решение об отказе в удовлетворении жалоб ООО «Торговый дом Сокар Украина» и ООО «Торум» по 8 процедурам закупок, объявленным Укрзализныцей на закупку дизельного топлива, общей ожидаемой стоимостью 2,6 миллиарда гривен», – сообщил Терентьев.
По его словам, соответствующая закупка Укрзализныцей топлива должна состояться согласно запланированному графику.
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