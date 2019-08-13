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Укрзализныце разблокировали тендеры на покупку горючего

Укрзализныце разблокировали тендеры на покупку горючего

Антимонопольный комитет принял решение отказать в жалобах участникам тендеров на продажу топлива Укрзализныце.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

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«Сегодня коллегия АМКУ приняла решение об отказе в удовлетворении жалоб ООО «Торговый дом Сокар Украина» и ООО «Торум» по 8 процедурам закупок, объявленным Укрзализныцей на закупку дизельного топлива, общей ожидаемой стоимостью 2,6 миллиарда гривен», – сообщил Терентьев.

По его словам, соответствующая закупка Укрзализныцей топлива должна состояться согласно запланированному графику.

Справка Finance.ua:

  • 2 августа в Укрзализныце сообщили, что компании заблокировали проведение всех тендеров на приобретение горючего. Поэтому там решили купить горючее напрямую у поставщиков по договорной цене, то есть в обход тендера.
По материалам hromadske.tv
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