Китай резко сократил импорт золота из-за доллара

За последние три месяца Китай существенно сократил импорт золота. Эксперты связывают это с тем, что Пекин желает таким образом удержать отток доллара из страны и укрепить национальную валюту на фоне эскалации торговой войны с США. Импортируемый металл оплачивается именно в американских долларах, а юань за последнее время ослабел, сообщает Reuters.

По сравнению с предыдущим годом объем сокращений составил около 300-500 тонн, что эквивалентно $15-25 млрд при текущих ценах.

Следует отметить, что КНР является крупнейшим импортером этого драгоценного металла в мире. В 2018-м в страну поступило до 1500 тонн золота, что составило третью часть общемирового предложения. Такие объемы потребления металла обусловлены высоким спросом среди китайцев на украшения, инвестиционные слитки и монеты. Основными экспортерами золота в Поднебесную являются Швейцария, Австралия и ЮАР.

Закупают золото китайские банки с учетом ежемесячных квот на импорт, который устанавливает центробанк – Народный банк Китая. Агентство сообщает, что с мая 2019 года квоты были существенно сокращены или не выделялись вовсе.