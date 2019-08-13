Huawei отложила выход своего смартфона с гибким дисплеем

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Выход на рынок смартфона с гибким экраном Huawei Mate X перенесен с сентября на ноябрь. Об этом представители компании проинформировали в четверг, 15 августа, на пресс-конференции в своей штаб-квартире в Шэньчжэне, сообщает TechRadar.
В связи с этим Samsung Galaxy Fold, запуск которого запланирован на сентябрь, станет первым подобным аппаратом, поступившим в продажу. Тем не менее, китайский конгломерат уверен, что Mate X появится на прилавках магазинов до конца 2019 года.
Huawei также поделилась своими планами относительно преемника еще не вышедшего устройства: следующий Mate X должен появиться уже в следующем году и у него может быть больше экранов.
Также в компании рассказали о ряде изменений в финальной версии первого Mate X. Это более тонкая кнопка блокировки и усовершенствованный шарнирный механизм.
Также инженеры хотели заменить стальную заднюю часть смартфона на алюминиевую, что позволило бы сэкономить 20 г веса. Однако во время испытаний алюминиевый материал показал себя недостаточно прочным. Поэтому в коммерческой версии Mate X останется стальная «спинка».
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