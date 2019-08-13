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Заявление Трампа взбодрило рынок нефти

Заявление Трампа взбодрило рынок нефти

Рынок черного золота восстанавливается после резкого падения цен на нефть. Котировки перешли к росту на фоне ослабления опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI – на 0,9%.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 по киевскому времени подорожали до 59,05 доллара за баррель. К 10:15 котировки опустились до 58,88 доллара за баррель, но общая тенденция к росту сохраняется.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 8:30 составляла 55,34 доллара за баррель, а к 10:15 – 55,09 доллара за баррель.

По материалам Сегодня
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