Украинские города недополучили около 10 млрд гривен

Члены Ассоциации городов Украины жалуются, что правительство затягивает выделение двух субвенций на общую сумму около 10 млрд гривен на региональное развитие и развитие социально-экономической инфраструктуры. Там считают, что о задержке попросил председатель Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом сообщают мэры ряда украинских городов.

В частности, города не получают около 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие, которое, по словам руководителя Ассоциации украинских городов Александра Слобожана, правительство согласовало еще 10 июля.

«Из этой суммы 1,4 млрд приходится на малые города. Уже месяц средства не поступают своим законным реципиентам», – сообщил Слобожан.

Также мэры жалуются, что из-за задержки в поступлении государственных субвенций в городах не могут вовремя завершить ремонты школ, парков и прочей инфраструктуры.

В то же время руководитель Львовской областной администрации Александр Ганущин опубликовал текст письма главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приостановить выделение средств на города «до принятия окончательного решения нового правительства».