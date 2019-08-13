Один из сайтов Европейского центрального банка подвергся хакерской атаке

Один из веб-сайтов Европейского центрального банка подвергся хакерской атаке. ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD. – Ред.). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 подписчика сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников.

Но в Центробанке подчеркивают, что данные о паролях пользователей не были украдены.

ЕЦБ приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также поставил в известность о возникшей проблеме людей, чья информация могла быть украдена.

Ни внутренние системы ЕЦБ, ни важная рыночная информация не были затронуты хакерской атакой, говорится в заявлении Европейского ЦБ.

Сайт BIRD публикует информацию для банков относительно деталей предоставления статистических и регулятивных отчетов, его серверы отделены от внешних и внутренних систем ЕЦБ.

“ЕЦБ очень серьезно относится к вопросу безопасности данных”, – говорится в заявлении.